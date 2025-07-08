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Galatasaray'ın Osimhen için Napoli'ye yaptığı son teklif ortaya çıktı: Transferin bitmesi an meselesi

Galatasaray'ın Osimhen için Napoli'ye yaptığı son teklif ortaya çıktı: Transferin bitmesi an meselesi

Haber Merkezi
08:578/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almaya hazırlanıyor. Osimhen ile anlaşan Galatasaray'ın, Napoli'ye yaptığı son teklif ortaya çıktı.

Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Victor Osimhen, taraftarın en sevdiği isimlerden birisi olmuştu.

Gösterdiği başarılı performans sonrasında sarı kırmızılı yönetim de, Osimhen'in bonservisini almak için düğmeye bastı.

Önce Osimhen'i ikna eden Galatasaray, daha sonra da Napoli ile görüşmelerini hızlandırdı.

Napoli, Osimhen için 75 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Galatasaray ise bu rakamı aşağıya çekmek için diretiyor.

Osimhen ile anlaşan Galatasaray'ın, Napoli'ye yaptığı son teklif ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Napoli'ye 64 milyon euroluk bir teklifte bulunacak.

Bu teklif sonrasında imzaların atılması bekleniyor.

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