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Galatasaray'ın UEFA'ya şikayet ettiği hakem Süper Lig'de görev aldı

Galatasaray'ın UEFA'ya şikayet ettiği hakem Süper Lig'de görev aldı

17:396/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maçta verdiği kararlar tartışmalı olan hakem Antonio Nobre'yi UEFA'ya şikayet etmişti. Portekizli hakem, Süper Lig maçına atandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 30. haftası bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

MHK'nın açıklamasında göre Hatayspor-Eyüpspor maçında VAR'da Antonio Nobre görev yapacak.

Galatasaray neden şikayet etti?


Antonio Nobre, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonunda deplasmanda oynadığı Bayern Münih maçını yönetmişti. NTV Spor'da yer alan habere göre o maçın ardından sarı-kırmızılı ekip, Nobre'yi VAR protokolünün ihlal edildiği gerekçesiyle UEFA'ya şikayet etmişti.

Galatasaray'ın Bayern Münih'e konuk olduğu maçın 80. dakikasında Harry Kane ağları havalandırdı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken VAR sisteminde yaşanan sorun nedeniyle pozisyonun tekrarı saha kenarındaki pozisyonda gösterilemedi.

Nobre, ekranda çizgi çizilemediği için protokole uyarak yan hakemin kararına uydu. VAR odasındaki Tiago Martins ve Juan Martinez ile 2 kez konuşan Nobre sonrasında golü verdi.

#Galatasaray
#Antonio Nobre
#Eyüpspor

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