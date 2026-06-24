Galatasaray’ın verdiğinin iki katı! Can Uzun için istenen bonservis belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen genç milli yıldız Can Uzun’u kadrosuna katmak için resmi girişimlerini sıklaştırdı. Sarı-kırmızılı ekibin bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ancak Bundesliga temsilcisinin kapıyı oldukça yüksek bir rakamdan açtığı belirtildi.

1 /6 Galatasaray’ın, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun ile ilgilendiği öne sürüldü.



2 /6 Alman basınından Frankfurter Rundschau'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürürken, Eintracht Frankfurt’un oyuncu için 60 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.



3 /6 Haberde, Can Uzun’un sözleşmesinde serbest kalma maddesi olmadığı ancak Alman ekibinin yüksek bir bonservis bedeli karşılığında transfere kapıyı tamamen kapatmadığı belirtildi.



4 /6 OKAN BURUK DETAYI Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un genç futbolcuyu çok beğendiği ve Dünya Kupası öncesinde iki kulüp arasında görüşmeler yapıldığı aktarıldı. Eintracht Frankfurt’un ise turnuva sürecini işaret ederek görüşmelerin daha sonra devam etmesini istediği ifade edildi.



5 /6 Türkiye’nin Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından Galatasaray’ın transfer görüşmelerini hızlandırmak istediği kaydedildi.