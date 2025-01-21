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Galatasaraylı futbolcudan Kiev maçı sonrası kafa karıştıran paylaşım

Galatasaraylı futbolcudan Kiev maçı sonrası kafa karıştıran paylaşım

22:3521/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaraylı yıldız isim, Dinamo Kiev beraberliği sonrası sosyal medya hesabından gündem olan paylaşım yaptı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında öne geçtiği karşılaşmada Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 51. dakikada Victor Osimhen (P) attı.

Dinamo Kiev'in gollerini ise 45. dakikada Vanat ve 68 ile 81. dakikada Yarmolenko (2) attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 8 umutlarını son haftaya bıraktı

Michy Batshuayi, maçın ardından sosyal medya hesabından gündem olan paylaşım yaptı.

Michy Batshuayi'nin paylaşımı.

#Galatasaray
#Dinamo Kiev
#UEFA Avrupa Ligi
#Michy Batshuayi

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