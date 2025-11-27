Galatasaraylı taraftarları çıldırtan futbolcu: "Gönderin, gitsin!"

Galatasaray'da Ocak ayında kadro rotasyonu açısından takviyelerin yapılması bekleniyor. Bununla birlikte bazı oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaraylı genç bir futbolcu hakkında ses getiren bilgiler verdi. Paylaşılan bilgi sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuya tepki gösterdi.
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde kadro rotasyonu açısından dikkat çekici değişimler yaşanacak. Bu kapsamda kadroda şans bulamayan ve tercih edilmeyen futbolcularla yol ayrımına gidilecek.
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde kadrodan gönderilmesi beklenen ilk isimlerden biri Yusuf Demir.
2022 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan oyuncu, sarı kırmızılı takımda bir türlü bekleneni veremedi. 22 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği ile oynanan son maçta da istenileni veremedi. Taraftarın tepkisiyle karşılaşan Demir ile ilgili ortaya çıkan son bilgi de büyük eleştirilerin yapılmasına neden oldu.
Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Yusuf Demir'in yeni sözleşme için maaş zammı istediği ve kulübün önerisini beğenmediğini söyledi.
Uğur Karakullukçu, Yusuf Demir için şunları söyledi: "Yusuf Demir bir de paşam, kontrat önermiş Galatasaray, demiş ki ben aynı paraya oynamam. Çok büyük oynuyor ya, star ya. Aynı paraya uzatmam demiş, 1 milyon 200 milyon para istemiş.
Serbest bırakın, Galatasaray'da aldığı parayı veren bir kulüp çıksın Yusuf Demir'den komple özür dileyeceğim. Galatasaray'da 850 bin euro kazanıyor"
Galatasaraylı taraftarlar, 2022 yılından bu yana sarı kırmızılı takımda bulunan ancak bir türlü beklenilen performansı sergileyemeyen Yusuf Demir için tepki mesajları atarken oyuncunun Ocak ayında takımdan gönderilmesi gerektiğini ifade etti.
Teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir hakkında yaptığı son açıklamada oyuncusuna destek olmuştu. Buruk, Demir'in son maçta kadroda olmayışını ise sakatlığa bağlamıştı.