Galatasaraylı taraftarları çıldırtan futbolcu: "Gönderin, gitsin!"

Uğur Karakullukçu, Yusuf Demir için şunları söyledi: "Yusuf Demir bir de paşam, kontrat önermiş Galatasaray, demiş ki ben aynı paraya oynamam. Çok büyük oynuyor ya, star ya. Aynı paraya uzatmam demiş, 1 milyon 200 milyon para istemiş.

Serbest bırakın, Galatasaray'da aldığı parayı veren bir kulüp çıksın Yusuf Demir'den komple özür dileyeceğim. Galatasaray'da 850 bin euro kazanıyor"



