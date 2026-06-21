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Galatasaraylı yıldız Dünya Kupası'nda sakatlandı! Sahayı gözyaşlarıyla terk etti

Galatasaraylı yıldız Dünya Kupası'nda sakatlandı! Sahayı gözyaşlarıyla terk etti

09:2721/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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2026 Dünya Kupası'nda grup maçları sürerken Galatasaray, şok bir haberle sarsıldı. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu yaşadığı sakatlığın ardından ağlayarak oyundan çıktı. İşte detaylar...

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Toronto'daki BMO Field'da oynanan müsabakada 1-0 geriden gelen Almanya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Fildişi Sahili, 30. dakikada Franck Yannick Kessie'nin golüyle öne geçti. Almanya, 68 ve 90+4. dakikada Deniz Undav'ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu skorla puanını 6 yapan Panzerler, son 32 turuna yükseldi. Fildişi Sahili ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Singo sahayı gözyaşlarıyla terk etti


Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta Galatasaraylı Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Wilfried Singo, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Doue'ye bırakan Wilfried Singo, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Fildişi Sahili oyuncuları, Singo'ya destek oldu.


İŞTE SINGO'NUN SAKATLANDIĞI POZİSYON

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