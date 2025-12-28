Galatasaraylı yıldız Süper Lig’in 'çalım' lideri oldu

Süper Lig’in ilk devresine ait çalım istatistikleri açıklandı. Birebirdeki başarısıyla öne çıkan Galatasaray'ın yıldızı, listenin zirvesinde yer aldı.
Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında birebir mücadelelerin en etkili ismi ortaya çıktı.
beIN Sports tarafından paylaşılan verilere göre, sezonun ilk devresinde en fazla başarılı çalım atan futbolcu Leroy Sane oldu. Alman oyuncu, rakiplerini 37 kez geçerek bu alanda ligin zirvesine adını yazdırdı.
Leroy Sane'nin ardından listenin ikinci sırasında Drissa Camara yer aldı. Gaziantep FK'lı oyuncu, ilk devrede 33 başarılı çalımla dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
Üçüncü basamakta ise TÜMOSAN Konyaspor forması giyen Yhoan Andzouana bulunuyor. Kongolu futbolcu, 30 çalımla takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.
İstatistiklerde Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz da üst sıralarda kendine yer buldu. Milli futbolcu, 28 başarılı çalım ile ligin en etkili oyuncuları arasında yer aldı.
Aynı sayıya ulaşan bir diğer isim ise Anthony Musaba oldu. Fenerbahçe’nin, Samsunspor’dan transfer etmek üzere olduğu Hollandalı futbolcunun performansı da dikkat çekti.
En fazla başarılı çalım atan oyuncuların listesi