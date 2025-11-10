Galatasaraylıları endişelendiren görüntü: Osimhen'in kaldığı otel şoke etti

Galatasaraylı Victor Osimhen’in de yer aldığı Nijerya Milli Takımı’nın konakladığı otelin koşulları şaşkınlığa neden oldu. Otel çevresinin bakımsızlığı ve odaların kötü durumu dikkat çekti.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Gabon’la oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.
Fas’ın Rabat kentinde kampa giren Nijerya Milli Takımı'nın kaldığı otel ise tartışmalara neden oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Iwobi, sosyal medya hesabından kaldıkları otelden video paylaştı.
Iwobi'nin paylaştığı görüntülerde otel odasının bakımsız olduğu ve çevre şartlarının da bir hayli kötü olduğu gözlemlendi.
Nijerya Milli Takımı'nın konakladığı otel sosyal medyada gündem olurken, Galatasaraylı taraftarlar Victor Osimhen'in sağlığıyla ilgili endişelenmeye başladı.
Victor Osimhen, daha önce milli takımda bir sakatlık yaşamış ve sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'i milli takıma gönderirken korku yaşadıklarını açıklamıştı. Buruk, "Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği hem stadyum zeminlerinin kötü olması, her gönderdiğimizde korkuyoruz" demişti.