Galatasaraylıları isyan ettiren görüntü: Zeminin son hali şoke etti

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile Galatasaray’ı buluşturacak karşılaşma öncesi Fethiye İlçe Stadı’ndan gelen görüntüler büyük tartışma çıkardı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fethiyespor, 13 Ocak Salı günü Galatasaray’ı ağırlamaya hazırlanıyor.
Karşılaşmanın oynanacağı Fethiye İlçe Stadı’nda ise maç öncesi hummalı bir çalışma yürütülüyor. Statta daha önce yapılan deprem analiz raporunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle yıkılan tribünün yerine 3 bin kişilik portatif tribün kurulması için hazırlıklara başlandı.
Muğla temsilcisi Fethiyespor’un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma için, kapasite sorununun çözülmesi adına geçici tribün planı devreye alındı. Yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine aynı kapasitede portatif tribün kurulacağı ve maç gününe kadar çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Maçın oynanmasının planlandığı Fethiye İlçe Stadı’nın zemini, hazırlık sürecinde en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Zeminin son haline ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, özellikle Galatasaray taraftarları saha koşullarına tepki gösterdi. Kötü zemin şartlarının futbolcu sağlığını riske atabileceği yönünde yorumlar yapıldı.
Karşılaşma öncesi bir diğer tartışma konusu ise bilet fiyatları oldu. Maç için belirlenen en düşük bilet bedelinin 5 bin TL, en yüksek bilet fiyatının ise 20 bin TL olması, futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, fiyatların kupa maçı için oldukça yüksek olduğu yönünde görüş paylaştı.