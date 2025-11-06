Galatasaraylıları üzen haber: Hasan Şaş Osimhen tehlikesini açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yendi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, Osimhen ile ilgili bir tehlikeyi açıkladı.
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle Avrupa kupalarında ilk kez hat-trick yaptı.
Ajax maçını SporON'da değerlendiren Hasan Şaş, şu ifadeleri kullandı:
"Kulüp CEO'ları, sportif direktörler diyelim, yöneticiler Osimhen'in gol tablosuna bakar. Tehlike burada başlıyor Galatasaray'a."
"Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 3, Bodo Glimt'e 2 bir de Liverpool'a atıyorsanız bu oyuncuyu Galatasaray'da tutabilmek kolay değil."
"Galatasaray ilk 8'e kalırsa bonservisi daha da artar. Osimhen şu anda Avrupa'nın aradığı bir santrfor, 100-125 milyon arası verirler."
"Şampiyonlar Ligi CV'si böyle devam ettiği müddetçe Osimhen'in Galatasaray'da kalabilmesi şu an itibariyle çok güç görünüyor."