Galatasaraylıları üzen haber: Hasan Şaş Osimhen tehlikesini açıkladı

13:536/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yendi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, Osimhen ile ilgili bir tehlikeyi açıkladı.

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle Avrupa kupalarında ilk kez hat-trick yaptı.

Ajax maçını SporON'da değerlendiren Hasan Şaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp CEO'ları, sportif direktörler diyelim, yöneticiler Osimhen'in gol tablosuna bakar. Tehlike burada başlıyor Galatasaray'a."

"Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 3, Bodo Glimt'e 2 bir de Liverpool'a atıyorsanız bu oyuncuyu Galatasaray'da tutabilmek kolay değil."

"Galatasaray ilk 8'e kalırsa bonservisi daha da artar. Osimhen şu anda Avrupa'nın aradığı bir santrfor, 100-125 milyon arası verirler."

"Şampiyonlar Ligi CV'si böyle devam ettiği müddetçe Osimhen'in Galatasaray'da kalabilmesi şu an itibariyle çok güç görünüyor."

