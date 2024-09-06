Galler - Türkiye Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grupta Galler’e konuk oluyor. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Nefes kesecek maç öncesi teknik direktör Vincenzo Montella sahaya süreceği ilk 11’i belirledi. Milli Takım’da Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy, Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle bu maçta yer almayacak. Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor. Peki Milli Takım’da Galler maçında ilk 11’de kimler olacak, kimler sakat? İşte Galler - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’leri..

1 / 10 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bugün deplasmanda Galler’e konuk olacak.

2 / 10 Bu akşam Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.



3 / 10 Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak.



4 / 10 Nefes kesecek maç TV8'den naklen yayınlanacak.



5 / 10 A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.



6 / 10 Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor.



7 / 10 Genç oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.



8 / 10 Ayrıca aday kadroda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.



9 / 10 GALLER - TÜRKİYE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER GALLER Ward, Williams, Cabango, Mepham, Ben Davies, Sheehan, James, Thomas, Wilson, Matondo, Johnson

