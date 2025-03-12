Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Genç futbolcu ırkçılık skandalına gözyaşlarıyla isyan etti

Genç futbolcu ırkçılık skandalına gözyaşlarıyla isyan etti

11:4812/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Palmeiras'ın 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Luighi, Paraguay'da düzenlenen turnuvada ırkçılığa maruz kaldı. Genç oyuncu maç sonu yaşananlara sitem ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Paraguay'da düzenlenen Copa Libertadores U20 turnuvasında ırkçılık skandalı yaşandı.

Paraguay takımı Cerro Porteno ile Brezilya ekibi Palmeiras'ı karşı karşıya geldiği maçta konuk takımın oyuncusu Luighi, ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

Palmeiras'ın Brezilyalı futbolcusu, karşılaşmanın ardından muhabirin ırkçılık konusuna değinmemesine sitem etti.

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan 18 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:


"Hayır, hayır. Bu gerçek mi? Bugün başıma gelen ırkçılık eylemi hakkında bana soru sormayacak mısın? Gerçekten mi? Buna daha ne kadar katlanacağız? Söyle bana, daha ne kadar? Bana yaptıkları bir suç; bunu sormayacak mısın?"

#Paraguay
#U20 Copa Libertadores
#Luighi Hanri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama