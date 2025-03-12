Genç futbolcu ırkçılık skandalına gözyaşlarıyla isyan etti

Palmeiras'ın 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Luighi, Paraguay'da düzenlenen turnuvada ırkçılığa maruz kaldı. Genç oyuncu maç sonu yaşananlara sitem ederken gözyaşlarına hakim olamadı.
Paraguay'da düzenlenen Copa Libertadores U20 turnuvasında ırkçılık skandalı yaşandı.
Paraguay takımı Cerro Porteno ile Brezilya ekibi Palmeiras'ı karşı karşıya geldiği maçta konuk takımın oyuncusu Luighi, ırkçı hakaretlere maruz kaldı.
Palmeiras'ın Brezilyalı futbolcusu, karşılaşmanın ardından muhabirin ırkçılık konusuna değinmemesine sitem etti.
Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan 18 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Hayır, hayır. Bu gerçek mi? Bugün başıma gelen ırkçılık eylemi hakkında bana soru sormayacak mısın? Gerçekten mi? Buna daha ne kadar katlanacağız? Söyle bana, daha ne kadar? Bana yaptıkları bir suç; bunu sormayacak mısın?"