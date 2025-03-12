Genç futbolcu ırkçılık skandalına gözyaşlarıyla isyan etti

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan 18 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:





"Hayır, hayır. Bu gerçek mi? Bugün başıma gelen ırkçılık eylemi hakkında bana soru sormayacak mısın? Gerçekten mi? Buna daha ne kadar katlanacağız? Söyle bana, daha ne kadar? Bana yaptıkları bir suç; bunu sormayacak mısın?"