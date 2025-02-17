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Genç yıldız adayından transfer itirafı: Fenerbahçeliler mesaj atıyor

Genç yıldız adayından transfer itirafı: Fenerbahçeliler mesaj atıyor

15:5417/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hollanda 1. Futbol Ligi'nde dikkat çeken bir performansa imza atan 17 yaşındaki Eser Gürbüz'den sürpriz bir transfer itirafı geldi.

Hollanda'da Heerenveen forması giyen Eser Gürbüz, geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Fenerbahçe iddialarına cevap veren 17 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de yaşayan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı akrabalarım var. Beşiktaşlılar da var. Özellikle Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye transfer olmam için mesaj atıyorlar" dedi.

Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie ise Eser Gürbüz'ü takımda tutmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:


"Eser'e bu adım atmak için henüz çok erken olduğunu söyledim. O hala yolculuğunun başında. Ona tavsiyem Heerenveen'de kalması. Burada oynaması ve öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. O zaman bu adım otomatik olarak gelecektir." 


Eser Gürbüz, Heerenveen A Takımı'nda çıktığı 3 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetti.

Eser Gürbüz, Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.

Asıl mevkisi sağ kanat olan genç futbolcu solda da görev yapabiliyor.

#Fenerbahçe
#Eser Gürbüz
#Heerenveen

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