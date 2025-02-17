Genç yıldız adayından transfer itirafı: Fenerbahçeliler mesaj atıyor

Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie ise Eser Gürbüz'ü takımda tutmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Eser'e bu adım atmak için henüz çok erken olduğunu söyledim. O hala yolculuğunun başında. Ona tavsiyem Heerenveen'de kalması. Burada oynaması ve öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. O zaman bu adım otomatik olarak gelecektir."



