Gizlilik içinde yürütüldü, sona gelindi: Beşiktaş'a Avrupa şampiyonu hoca

10:58 31/05/2026, Pazar
Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın gizli görüştüğü hoca adayı belli oldu. Tecrübeli isimde sona gelindiği ifade edildi.

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş Filipe Luis, Razvan Lucescu ve Carlos Vicens gibi isimlerle anlaşma sağlayamamasının ardından rotasını Oliver Glasner'e çevirdi.

Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Avusturyalı teknik adamın, yaklaşık 2.5 yıldır görev yaptığı Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Oliver Glasner ile görüşmelerini gizlilik içinde yürüten Beşiktaş'ın, 51 yaşındaki teknik adamın transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

Başkan Serdal Adalı ve ekibinin Glasner ile pazarlık masasına oturduğu ve 5 milyon euro maaş önerilen tecrübeli hocaya 2+1 yıllık sözleşme sunulduğu öne sürüldü.

Haber detayında, tarafların prensipte anlaştığı kaydedildi ve Milan'ın da ilgilendiği Glasner'in son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa Beşiktaş'ın başına geçmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtidi. 

