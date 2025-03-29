Guardiola ateş püskürdü: ‘Kol saati verseler bile…’

Son Premier Lig şampiyonu Manchester City bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden elenip liderin 10 puan gerisine düşerken, Kevin De Bruyne gibi kilit oyuncuların ayrılık söylentileriyle sarsılıyor. City, 18 Haziran’da Philadelphia’da başlayacak turnuvada Fas şampiyonu Wydad Casablanca ile açılış maçına çıkacak. Guardiola'ya turnuvanın şampiyonuna verilecek büyük para sorulduğunda ise verdiği cevap herkesi şaşırttı.
Son yıllarda İngiliz futbolunu domine eden son Premier Lig şampiyonu, zorlu bir sezon geçiriyor ve Şampiyonlar Ligi'ne çoktan veda ettiler. Önceki yılların formundan uzak kalan Manchester City'de Kevin de Bruyne gibi kilit oyuncuların takımdan ayrılacağı söyleniyor.
Yaşadığı zorluklara rağmen Manchester City, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılımdan önemli bir kazanç elde etmeye hazırlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuva, 32 takımlı yeni formatında takımlara güzel kazançlar vadediyor. Özellikle Avrupa kulüpleri kazancın büyüğünü elde edebilecek.
2023 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa devleri turnuvaya direkt katılmaya hak kazandı.
FIFA'ya göre, Manchester City sadece turnuvaya katılımından 20 milyon sterlin ($25.9 milyon) kazanç sağlayacak. Turnuvanın şampiyonu ise rekor bir tutar olarak yaklaşık 97 milyon sterlin (125.6 milyon dolar) kazanacak.
GUARDİOLA NE SÖYLEDİ?
Guardiola'ya turnuvanın şampiyonuna verilecek büyük para sorulduğunda bu yıl bir saati bile kazanmayı hak etmediklerini söyledi: “-Kulüpler Dünya Kupası şampiyonuna verilecek 125 milyon dolar? Bu yıl herhangi bir ödül kazanmayı hak etmiyoruz. Kol saati verseler bile…"
Manchester City’nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası yolculuğu 18 Haziran’da Philadelphia’da başlayacak ve açılış maçında Fas şampiyonu Wydad Casablanca ile karşılaşacaklar.