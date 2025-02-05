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Sergen Yalçın’ın acı kaybı: Kardeşi vefat etti

Sergen Yalçın’ın acı kaybı: Kardeşi vefat etti

17:465/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi gören Gürsoy Yalçın bugün hayata gözlerini yumdu. Peki Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? İşte detaylar.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti.


Gürsoy Yalçın Kimdir?


Gürsoy Yalçın, ünlü Türk futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşidir. 22 Şubat 1977'de İstanbul'da doğmuştur. Futbol kariyerine çeşitli kulüplerde devam etmiş, Beşiktaş, Elazığspor, Petrolofisi, Edirnespor, Beykozspor, Körfez SK, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi takımlarda forma giymiştir.


Futbolculuk kariyerini 2001 yılında sonlandırmış ve ardından Alanyaspor ve Beşiktaş altyapılarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Futbol dünyasında özellikle scout (oyuncu gözlemcisi) olarak tanınmıştır.



Gürsoy Yalçın Kaç Yaşında?


Gürsoy Yalçın, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.



Gürsoy Yalçın Neden Öldü?



Gürsoy Yalçın uzun süredir kanser tedavisi görmekteydi. Sergen Yalçın tarafından yapılan açıklamalarda, Gürsoy Yalçın'ın yaklaşık 2,5 yıldır hastalıkla savaştığı, son dönemde durumunun kötüleştiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilmiştir.




#Sergen Yalçın
#Gürsoy Yalçın
#Beşiktaş

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