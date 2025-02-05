Gürsoy Yalçın Kimdir?





Gürsoy Yalçın, ünlü Türk futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşidir. 22 Şubat 1977'de İstanbul'da doğmuştur. Futbol kariyerine çeşitli kulüplerde devam etmiş, Beşiktaş, Elazığspor, Petrolofisi, Edirnespor, Beykozspor, Körfez SK, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi takımlarda forma giymiştir.



