Güvenlik görevlileri müdahale etti! Fenerbahçe taraftarının açtığı pankart kaldırıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Mücadelede tribünlerin çoğu boş kalırken, açılan bir pankart ise güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle apar topar kaldırıldı.
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Ligin son haftasında sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.
Fenerbahçeli taraftarlar maça ilgi göstermezken tribünlerdeki dev boşluklar dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Fenerbahçeli bir taraftarın açtığı İsmail Kartal pankartı, güvenlik görevlileri tarafından apar topar indirildi.
Pankartı açan taraftar, güvenlik görevlileri ile sözlü tartışma yaşadı.