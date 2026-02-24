Haftanın 11'inde Fenerbahçe'den 3 isim

Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 23. haftanın 11'ini belirledi. Beşiktaş, dört oyuncuyla kadroya damga vururken, son dakika golüyle büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçe'den üç ismin 11'de yer alması dikkat çekti. Haftanın en iyisi ise Trabzonspor'un yıldızı oldu. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

1 /12 Andre Onana (Trabzonspor): 9 puan

2 /12 Amir Murillo (Beşiktaş): 8.1 puan

3 /12 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor): 8.3 puan

4 /12 Modibo Sagnan (Çaykur Rizespor): 7.9 puan

5 /12 Levent Mercan (Fenerbahçe): 8.8 puan

6 /12 Wilfred Ndidi (Beşiktaş): 8.2 puan

7 /12 Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 8 puan

8 /12 Florent Hadergjonaj (Alanyaspor): 8.3 puan

9 /12 Junior Olaitan (Beşiktaş): 7.9 puan

10 /12 Marco Asensio (Fenerbahçe): 8.3 puan

11 /12 Hyun-Gyu Oh (Beşiktaş): 8.1 puan