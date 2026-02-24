Yeni Şafak
Haftanın 11'inde Fenerbahçe'den 3 isim

13:3424/02/2026, Salı
Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 23. haftanın 11'ini belirledi. Beşiktaş, dört oyuncuyla kadroya damga vururken, son dakika golüyle büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçe'den üç ismin 11'de yer alması dikkat çekti. Haftanın en iyisi ise Trabzonspor'un yıldızı oldu. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

Andre Onana (Trabzonspor): 9 puan

Amir Murillo (Beşiktaş): 8.1 puan

Samet Akaydın (Çaykur Rizespor): 8.3 puan

Modibo Sagnan (Çaykur Rizespor): 7.9 puan

Levent Mercan (Fenerbahçe): 8.8 puan

Wilfred Ndidi (Beşiktaş): 8.2 puan

Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 8 puan

Florent Hadergjonaj (Alanyaspor): 8.3 puan

Junior Olaitan (Beşiktaş): 7.9 puan

Marco Asensio (Fenerbahçe): 8.3 puan

Hyun-Gyu Oh (Beşiktaş): 8.1 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trabzonspor
