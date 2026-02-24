Haftanın 11'inde Fenerbahçe'den 3 isim

Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 23. haftanın 11'ini belirledi. Beşiktaş, dört oyuncuyla kadroya damga vururken, son dakika golüyle büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçe'den üç ismin 11'de yer alması dikkat çekti. Haftanın en iyisi ise Trabzonspor'un yıldızı oldu. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:
Andre Onana (Trabzonspor): 9 puan
Amir Murillo (Beşiktaş): 8.1 puan
Samet Akaydın (Çaykur Rizespor): 8.3 puan
Modibo Sagnan (Çaykur Rizespor): 7.9 puan
Levent Mercan (Fenerbahçe): 8.8 puan
Wilfred Ndidi (Beşiktaş): 8.2 puan
Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 8 puan
Florent Hadergjonaj (Alanyaspor): 8.3 puan
Junior Olaitan (Beşiktaş): 7.9 puan
Marco Asensio (Fenerbahçe): 8.3 puan
Hyun-Gyu Oh (Beşiktaş): 8.1 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi