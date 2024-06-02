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Spor

"Hak etmeniz lazım" diyerek şampiyonluk kupasını futbolcuların elinden aldı

17:09 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 17:18 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Erbaaspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında yaptığı hareket gündem oldu.

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TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Erbaaspor ile Muşspor karşı karşıya gelmişti.

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Tokat ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu mücadeleyi 6-5 kazanarak 2. Lig'e yükselmişti.

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Sosyal medyada ortaya çıkan yeni görüntülerde maç sonu dikkati çeken bir an yaşandığı görüldü.

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Erbaaspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, maç sonu zafer pozunda futbolcuların elinden kupayı alarak "Hak etmeniz lazım" dedi ve soyunma odasına gitti.

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Fahrettin Sayhan'ın bu hareketi büyük şoka neden olurken, tepkisinin futbolculara değil de ödeme yapmayan yönetime yönelik olduğu bildirildi.

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Konuyla ilgili Erbaaspor Kulübü bir açıklama yaparak, Fahrettin Sayhan'ın disiplinsiz ve saygısız davranışları nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

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Fahrettin Sayhan'ın şampiyonluk kupasını futbolcuların elinden aldığı anlar

#TFF 3. Lig
#Erbaaspor
#Fahrettin Sayhan
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