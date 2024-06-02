"Hak etmeniz lazım" diyerek şampiyonluk kupasını futbolcuların elinden aldı

Erbaaspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında yaptığı hareket gündem oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Erbaaspor ile Muşspor karşı karşıya gelmişti.
Tokat ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu mücadeleyi 6-5 kazanarak 2. Lig'e yükselmişti.
Sosyal medyada ortaya çıkan yeni görüntülerde maç sonu dikkati çeken bir an yaşandığı görüldü.
Erbaaspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, maç sonu zafer pozunda futbolcuların elinden kupayı alarak "Hak etmeniz lazım" dedi ve soyunma odasına gitti.
Fahrettin Sayhan'ın bu hareketi büyük şoka neden olurken, tepkisinin futbolculara değil de ödeme yapmayan yönetime yönelik olduğu bildirildi.
Konuyla ilgili Erbaaspor Kulübü bir açıklama yaparak, Fahrettin Sayhan'ın disiplinsiz ve saygısız davranışları nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Fahrettin Sayhan'ın şampiyonluk kupasını futbolcuların elinden aldığı anlar