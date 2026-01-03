Hakan Çalhanoğlu için bomba iddia: ‘Beni alın, Inter’i ben ikna ederim!’

Inter’in dünyaca ünlü yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray defteri yeniden açıldı. Çizme basını, sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli orta saha için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu yazdı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye gireceği belirtildi.
İtalyan basınından La Sicilia gazetesi, Inter'de yaşanabilecek ayrılıkları derlediği haberinde Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray ihtimalini de yer verdi.
Sarı-kırmızılı ekibin 12 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı belirtilen haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun da transfere sıcak baktığı aktarıldı.
Öte yandan milli oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istediğini kulübe bildirdiği ve Inter’i ayrılığa ikna edebileceğini söylediği öğrenildi.