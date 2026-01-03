Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hakan Çalhanoğlu için bomba iddia: ‘Beni alın, Inter’i ben ikna ederim!’

Hakan Çalhanoğlu için bomba iddia: ‘Beni alın, Inter’i ben ikna ederim!’

11:423/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Inter’in dünyaca ünlü yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray defteri yeniden açıldı. Çizme basını, sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli orta saha için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu yazdı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye gireceği belirtildi.


İtalyan basınından La Sicilia gazetesi, Inter'de yaşanabilecek ayrılıkları derlediği haberinde Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray ihtimalini de yer verdi.


Sarı-kırmızılı ekibin 12 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı belirtilen haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun da transfere sıcak baktığı aktarıldı.


Öte yandan milli oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istediğini kulübe bildirdiği ve Inter’i ayrılığa ikna edebileceğini söylediği öğrenildi.


#Galatasaray
#Hakan Çalhanoğlu
#La Sicilia
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mühendis ve teknisyen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel mühendis maaşları