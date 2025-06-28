Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e Galatasaray resti

Kariyerini İtalyan ekibi Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, milli futbolcunun Inter yönetimiyle görüşüp Galatasaray için rest çektiği öne sürüldü.
Transfere, Leroy Sane'yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu.
Inter'in milli futbolcu için 30-35 milyon Euro civarında bonservis istemesi üzerine Galatasaray bu transfer için beklemeye geçmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu, bonservis bedelinin düşürülmesi için Inter ile masaya oturdu.
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter yönetimine, "Milan'dan ayrılınca size bedavaya geldim. 4 senedir elimden gelenin en iyisini verdim. Futbol hayatımı Galatasaray'da sürdürmek istiyorum. Kolaylık göstermenizi istiyorum. Bırakın evime gideyim." dediği iddia edildi.
Sakatlığı nedeniyle ABD'deki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan ayrılan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğinin ne olacağı merak konusu.