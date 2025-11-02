Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu'ndan adrese teslim asist

16:422/11/2025, Pazar
Inter, deplasmanda Verona ile berabere kaldı. Mücadeleye milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asisti damga vurdu. Hakan Çalhanoğlu'nun asistini haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Inter ile Verona karşı karşıya geldi.

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan mücadele, Inter'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Konuk takım Inter, maçın 16. dakikasında Zelinski'yle öne geçti. Ev sahibi Verona bu gole 40. dakikada Giovane ile karşılık verdi. Inter, dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Frese'nin kendi kalesine attığı golle mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, Zielinski'nin golünde asisti yapan isim oldu. Kornerden ceza sahası dışında bulunan Polonyalı futbolcunun ayağına adrese teslim orta yapan milli futbolcu, jeneriklik golün mimarı oldu.

Inter, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti ve Napoli'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Verona maçındaki asisti

