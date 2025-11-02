Konuk takım Inter, maçın 16. dakikasında Zelinski'yle öne geçti. Ev sahibi Verona bu gole 40. dakikada Giovane ile karşılık verdi. Inter, dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Frese'nin kendi kalesine attığı golle mücadeleden galip ayrılmayı başardı.