Hakan Safi'den Osimhen çıkışı: İstesem alırdım

Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken, başkan adaylarından Hakan Safi transfer açıklamalarıyla gündeme geldi.
TRT Spor canlı yayınında konuşan Safi, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Canlı yayında yöneltilen “Osimhen için transfer girişiminiz oldu mu?” sorusuna yanıt veren Safi, geçtiğimiz yaz döneminde oyuncu için hamle yaptıklarını söyledi.
Hakan Safi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Geçen yaz döneminde doğrudur, bir hamlelerimiz oldu ama başarılı olmadı. O topçu da Galatasaray'da. Biz el kaldırıp daha da yukarı çıkmayı amaçlıyoruz. İstesem Osimhen'i alırdım geçen sene. Oralara çok girmeye gerek yok. İstesem alırdım. Bunu da camiada bilenler var."
Safi’nin sözleri sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında tartışma konusu oldu.
Galatasaray, 2024-25 sezonunun başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in performansından memnun kalmış ve yıldız futbolcunun bonservisini almıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcü için 75 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.