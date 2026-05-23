Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hakan Safi'den Osimhen çıkışı: İstesem alırdım

Hakan Safi'den Osimhen çıkışı: İstesem alırdım

09:4123/05/2026, Cumartesi
G: 23/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken, başkan adaylarından Hakan Safi transfer açıklamalarıyla gündeme geldi.

TRT Spor canlı yayınında konuşan Safi, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Canlı yayında yöneltilen “Osimhen için transfer girişiminiz oldu mu?” sorusuna yanıt veren Safi, geçtiğimiz yaz döneminde oyuncu için hamle yaptıklarını söyledi.

Hakan Safi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Geçen yaz döneminde doğrudur, bir hamlelerimiz oldu ama başarılı olmadı. O topçu da Galatasaray'da. Biz el kaldırıp daha da yukarı çıkmayı amaçlıyoruz. İstesem Osimhen'i alırdım geçen sene. Oralara çok girmeye gerek yok. İstesem alırdım. Bunu da camiada bilenler var."

Safi’nin sözleri sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında tartışma konusu oldu.

Galatasaray, 2024-25 sezonunun başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in performansından memnun kalmış ve yıldız futbolcunun bonservisini almıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcü için 75 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

#Fenerbahçe
#Hakan Safi
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş ödeme tarihleri SGK açıklama! SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı?