Hakemin üzerine yürümüştü: 7 ay men cezası geliyor!

Fransa Lig 1’de Olympique Lyon sahasında Brest’i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında VAR kontrolünden çıkan karara tepki gösteren teknik direktöre kırmızı kart çıktı. Tepkinin faturası ise ağır oldu. Detaylar haberimizde.
Fransa Ligue 1'de Olympique Lyon sahasında Brest'i konuk etti. Lyon maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri; 24. ve 82. dakikalarda Lacazette kaydetti. Brest'in tek golü 15. dakikada Lala'dan geldi.
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Millot, olası bir penaltı pozisyonu için VAR monitörüne gitti. Kontrolün ardından hakem Millot, Fonseca'ya gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart gösterdi.
Kırmızı kartın çıkmasının ardından hakemin üzerine yürüyen Fonseca'yı futbolcular sakinleştirmeye çalıştı.
RMC Sport'ta yer alan haberde; Fonseca'ya 1 ya da 2 ay men cezası verilebileceği ancak bu cezanın 7 aya kadar yükselebileceği ifade edildi.