Hasan Şaş'tan çarpıcı Osimhen iddiası! "Alır giderler"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyetini değerlendiren Hasan Şaş'tan çarpıcı bir Osimhen çıkışı geldi.
Şaş, sporON YouTube kanalında Nijeryalı golcüyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hasan Şaş şöyle konuştu:
"Osimhen, Galatasaray'dan ayrılacak pozisyona geldiği an Icardi'yle sözleşme anında uzatılır. Ben, Osimhen'in Juventus maçında da çıkıp piyasaya Galatasaray'ı bir üst tura geçirirse Galatasaray'da kalacağını düşünmüyorum. Oradan alırlar."
"Burada eylül ayından beri Lookman dedim sonra çıktı Fenerbahçe 'Alacağız' dedi. Gitti piyasada hiç olmayan bir takım Atletico Madrid verdi parayı aldı. Osimhen'i de öyle yaparlar. Alırlar buradan giderler. Avrupalı takımın yeter ki bir şeye ihtiyacı olsun, o fiyata bakmaz onlar. Osimhen, Juventus maçını geçerse tek başına gelir alırlar ve giderler."