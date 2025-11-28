Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe talip oldu: Transfer iddiasını İtalyanlar duyurdu!

Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe talip oldu: Transfer iddiasını İtalyanlar duyurdu!

14:0528/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Her iki kulüp de Napoli'nin Kosovalı stoperi Amir Rrahmani ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için İtalya basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.


FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR



Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli ile Rrahmani, sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bu durum Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilgisini çekti. İtalyanlara göre iki kulüp de Kosovalı stoper ile ilgileniyor.


NAPOLİ TUTMAK İSTİYOR


Napoli'nin yıldız stoperi kadroda tutarak takım iskeletini korumak istediği kaydedildi. 

PERFORMANSI


Bu sezon İtalyan ekibiyle 7 maçta 604 dakika süre alan deneyimli stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı. Kosovalı futbolcunun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.


#Amir Rrahmani
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİK YASASI SON AÇIKLAMALAR: ÖTV İndirimi ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, Meclis'e Sunuldu Mu?