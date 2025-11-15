Yeni Şafak
En-Nesyri Fas'ta saç baş yoldurdu: Net pozisyonda topu bulamadı | VİDEO

En-Nesyri Fas'ta saç baş yoldurdu: Net pozisyonda topu bulamadı | VİDEO

20:4515/11/2025, Saturday
G: 15/11/2025, Saturday
Fenerbahçe forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri, milli takım maçında yakaladığı gol pozisyonunda topu bulamadı. Görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdüren Fas Milli Takımı sahasında Mozambik ile karşı karşıya geldi.

Üst üste 17 maç kazanan Fas, İspanya'nın 15 maçlık rekorunu geçti ve Milli takımlar tarihinde en uzun galibiyet serisine ulaşan takım oldu.

Fenerbahçe'de forma giyen Faslı forvet En-Nesyri, Mozambik karşısında net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Savunma arkasına atılan topa çıkan Mozambik kalecisi, meşin yuvarlağı istediği gibi uzaklaştıramadı.

Ceza sahası içerisine seken topa hareketlenen En-Nesyri, bir anda meşin yuvarlağı bulamadı ve gol şansını değerlendiremedi. İşte o anlar;

#Youssef En-Nesyri
#Fenerbahçe
#Fas Milli Takımı
