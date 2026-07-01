Herkes Galatasaray’a transfer olacak sanıyordu: Zlatan Ibrahimovic işi bitiriyor!

Olası transferde en büyük engelin ise Van Dijk'ın ayrılmaya sıcak bakıp bakmayacağı ve yüksek maaşı olduğu ifade edildi. Tecrübeli savunmacının yıllık net 7,5 milyon Euro ile Liverpool'un en fazla kazanan futbolcusu konumunda olduğu hatırlatıldı.



