Herkes Galatasaray’a transfer olacak sanıyordu: Zlatan Ibrahimovic işi bitiriyor!

Yaz transfer döneminde savunmasını dünya çapında bir yıldızla tahkim etmek isteyen Galatasaray ile adı sıkça anılan Virgil van Dijk için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz devi Liverpool ile olan sözleşmesinde son senesine giren 34 yaşındaki Hollandalı süper stoper için Çizme'nin köklü kulübü Milan resmen devreye girdi.
Liverpool ile olan sözleşmesinde son senesine giren Virgil van Dijk hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile kulüp danışmanı Zlatan Ibrahimovic, Hollandalı stoperi kadroya katmanın hayalini kuruyor.
AYRILIK KOLAY DEĞİL
Yaz transfer döneminde Fransız stoper Ibrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un bu ayrılığa sıcak bakmadığı ancak bunun aşılabilir bir problem olduğu aktarıldı.
Olası transferde en büyük engelin ise Van Dijk'ın ayrılmaya sıcak bakıp bakmayacağı ve yüksek maaşı olduğu ifade edildi. Tecrübeli savunmacının yıllık net 7,5 milyon Euro ile Liverpool'un en fazla kazanan futbolcusu konumunda olduğu hatırlatıldı.
Haberde ayrıca Van Dijk'ın transfer edilmesi halinde Milan'ın hem sahada hem de saha dışında gerçek bir lidere kavuşacağı ve uzun yıllardır eksikliği hissedilen karakter oyuncusu profilini kazanacağı vurgulandı.
GEÇEN SEZONKİ KARNESİ
Yakından 35 yaşına girecek olan Van Dijk, 2025/26 sezonunda Liverpool forması ile tüm kulvarlarda 55 maça çıktı. 4941 dakika sahada kalan başarılı stoper, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.