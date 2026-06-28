Hırvatistan - Gana CANLI TRT SPOR İZLE || Hırvatistan - Gana maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans bilgileri ne? İşte TRT Spor canlı yayın ekranı…

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda bugün adeta nefesler tutulacak. Turnuvanın kaderini belirleyecek kritik mücadelede, Avrupa'nın tecrübeli devi Hırvatistan ile Afrika'nın fizik gücü yüksek, disiplinli ekibi Gana karşı karşıya geliyor. Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda TSİ 00:00'da başlayacak bu dev randevu, son 32 turuna yükselecek takımların haritasını çizecek. Peki, Hırvatistan - Gana maçı hangi kanalda, frekans bilgileri ne? İşte TRT Spor canlı yayın ekranı...
Hırvatistan - Gana maçı saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda bugün kritik bir maç oynanacak. Hırvatistan ile Gana, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda TSİ 00:00'da karşı karşıya gelecek.
Gruptan çıkma hesaplarının yoğunlaştığı mücadele öncesi puan durumu şöyle: İngiltere 4 puanla lider, Gana 4 puanla ikinci, Hırvatistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Panama 0 puanla elenme potasında.
Hırvatistan, turnuvaya İngiltere'ye 4-2 yenilerek başladıktan sonra Panama'yı Ante Budimir'in golüyle 1-0 mağlup ederek moral buldu. Tecrübeli teknik direktör Zlatko Dalić yönetimindeki ekip, Luka Modrić, Ivan Perišić ve Josko Gvardiol gibi yıldızlarıyla galibiyet arayacak.
Hırvatlar için galibiyet turu büyük ölçüde garantilerken, beraberlik de iddialı bir konuma taşıyabilir.
Gana ise turnuvada henüz gol yemeden iyi bir görüntü çiziyor. Panama'yı son dakika golüyle 1-0 yenen, İngiltere ile 0-0 berabere kalan Black Stars'ta Carlos Queiroz'un disiplinli ekibi, fizik gücü ve kontra ataklarıyla tehlikeli. Bir galibiyetle turu neredeyse garantileyecekler.
Her iki takım da son 32 turu için büyük motivasyonla sahaya çıkacak. Hırvatistan'ın tecrübesi ile Gana'nın fizik ve defansif disiplini arasında geçmesi beklenen maçın sonucu, grubun son maçlarıyla birlikte tur biletlerini belirleyecek.
HIRVATİSTAN - GANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, FREKANS AYARI NE?
Hırvatistan - Gana maçı bu akşam saat 00.00’de başlayacak. Maç TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını kesintisiz ve şifresiz izleyebilmeniz için TRT SPOR Türksat 4A güncel uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir.
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V - Dikey (Vertical)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾
HIRVATİSTAN - GANA CANLI İZLE
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