Hırvatistan - Gana CANLI TRT SPOR İZLE || Hırvatistan - Gana maçı hangi kanalda, saat kaçta, frekans bilgileri ne? İşte TRT Spor canlı yayın ekranı…

Gana ise turnuvada henüz gol yemeden iyi bir görüntü çiziyor. Panama'yı son dakika golüyle 1-0 yenen, İngiltere ile 0-0 berabere kalan Black Stars'ta Carlos Queiroz'un disiplinli ekibi, fizik gücü ve kontra ataklarıyla tehlikeli. Bir galibiyetle turu neredeyse garantileyecekler.