Hocası Jhon Duran'ı milli takıma neden çağırmadığını açıkladı! "Beşiktaş derbisinde..."

Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'de top koşturan Jhon Duran'ın son kadroya neden dahil edilmediği hakkındaki soruları yanıtladı. Lorenzo, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kolombiya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, basın mensuplarına yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'de oynayan Jhon Duran'ın milli davet almayışının gerekçesini açıkladı.
Yeni Zelanda'ya karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde kameralar karşısına geçen Lorenzo, oyuncu izleme süreçlerine dair bilgiler vererek şunları kaydetti:
"Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı."
Arjantinli teknik adam, Duran'ın takımında istikrarlı bir şekilde forma giyememesine değindi ve Fenerbahçeli oyuncu hakkında şunları söyledi:
"Milli Takım'da rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil, ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil, ama geleceği var."
Kolombiyalı futbolcu, son olarak 6 Haziran tarihinde Peru ile oynanan karşılaşmada Milli Takım forması giyebilmişti.
Duran, o dönemde Buenos Aires'te Arjantin'e karşı oynanacak müsabaka için yapılan antrenmanlara katılmasına ve hazırlıklarına engel olan bir bel rahatsızlığı yaşadığını ifade ederek Kolombiya kampından ayrılma kararı almıştı.