Hüseyin Yücel'den transfer açıklaması: Dün bitirebilirdik ama pazartesiye kaldı

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hüseyin Yücel, yarın yapılacak seçim öncesi projelerini anlattı. Seçimi kazanmaları halinde takıma takviye yapacaklarını belirten Yücel, "Premier Lig'den iki oyuncuyla görüşüyoruz" dedi. Yücel ayrıca takımın yıldız ismi için de ciddi bir teklif aldıklarını açıkladı. İşte Hüseyin Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Önümüzde bir transfer dönemi var. Sol bek, sol kanat ve sağ kanat ile başlayacağız. Josef ve Atiba tarzı oyuncu transfer etmek istiyoruz. adımlarımızı attık, Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz. Pazartesiden itibaren işi resmiyete dökeceğiz. Gelen oyuncular kadar gidenler de önemli."
"Al Musrati'ye ciddi bir teklif geldi. Dün bitirebilirdik ama etik olmayacağı için pazartesiye bıraktık."
"Futboldan anlayan, çok önemli futbol aklımız olacak. Amatör branşlar da önemli, burada da sportif aklımız olacak. Tüm branşlarda mücadeleci takım kuracağız."
"Beşiktaş Dijital Medya oluşumu ile iletişimimizi yeniden yapılandırıyoruz. Super App projesi iletişim ve finans kaynağımız. Yaptığımız yatırımlarla önümüzdeki senelerde en çok kullanılan ve en çok gelir getiren uygulamalardan olacak. 2025 yılında 220 milyon TL, 2026 yılında 400 milyon TL, 2027 yılında ise 595 milyon TL gelir elde etmeyi planlıyoruz."
"Bankalar Birliği ve faiz yükünden kurtulmalıyız. 45 iş adamından 2'şer milyon euro borç alacağız. 'Vermezlerse' diye kafalarda soru işaretleri var. Biz o iş adamlarına 'Bu borcu 3 yılda geri alacaksınız' diyeceğiz. Bu parayı geri alamama korkuları olursa, şahsi kefaletimi vereceğim. 'Bu paraları vereceğiz ama 30 yaşında adamları alıp kendi şovunuzu yapacaksınız' diyen arkadaşlar olabilir. Bu parayı direk Bankalar Birliği'ne gönderecekler. Bu parayla doğal olarak transfer yapamayacağız."
"25 marka ve 86.8 milyon euroluk sponsorluk anlaşmasının altına imza atacağız. Bu gelirin 36.3 milyon eurosu ilk sene, 25 milyon eurosu ikinci sene, diğer 25 milyon euro ise üçüncü sene olacak şekilde bütçeye koyduk. Bu markalar Beşiktaş'a destek olmaya geldi. Çünkü para güvene gelir. Herkesin içi rahat olsun, Beşiktaş'ın arkası sağlamdır. Yeter ki bu markalarla doğru iletişimi kuralım. Bu markalara canı gönülden teşekkür ederim."
"Ben böyle sakin ilerlemeye devam edeceğim. Asabi çıkışlar yapabilirdim ama Beşiktaş'ımızın şu an birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Adalı'dan rica ediyorum söylemlerini yumuşatsın. Dün bizim bir arkadaşımızın Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu söyledi. Bu tamamıyla yalan bir söylem. Ayrıca Beşiktaş'ın 603 çalışanı var, zannetmiyorum ki hepsi Beşiktaş taraftarı olsun."
"Geçtiğimiz günlerde projeleri dile getirdim ama Beşiktaş halka arz bir şirket olduğu için SPK tarafından ciddi uyarılara tabii tutulduk. Ama gündemimizde olduğunu söyleyebiliriz. Ali Sami Yen'in olduğu yerde neler mevcut biliyorsunuz. Biz de Akatlar'da onun bir benzerini yapacağız. Herhalde bu renkli takımla, Beşiktaş'ın bir farkı yoktur devlet nezdinde. Hatta devletimiz, Beşiktaş'ı daha da çok sever."
"Bu vaatler benim değil sponsorların vaatleri. Sizin yönetiminize güveniyoruz, Beşiktaş'a destek olmak istiyoruz dediler. Seçilemediğim takdirde sponsorlarla ilgili ben söz veremem. Sorunun muhatabı sponsor olan şirketler. Devam etmek isteyen olacaktır. Biz seçilirsek, bir hafta sonra imzalar resmi olarak atılacak. Anlaşmalar 2025-2026 sezonu ile birlikte geçerli olacak"
"Tek çaremiz Sergen Yalçın değil! B ve C planlarımız mevcuttur."
"Şöyle bir ifadede bulundum. '29 Aralık Pazar akşamı göreceğiz bakalım neler olacağını' şeklinde. Son yapmış olduğumuz araştırmalara göre 5 ile 10 puan arasında önde götürüyoruz. Seçimi alacağımızdan hiçbir şüphem yok."