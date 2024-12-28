Hüseyin Yücel'den transfer açıklaması: Dün bitirebilirdik ama pazartesiye kaldı

"Geçtiğimiz günlerde projeleri dile getirdim ama Beşiktaş halka arz bir şirket olduğu için SPK tarafından ciddi uyarılara tabii tutulduk. Ama gündemimizde olduğunu söyleyebiliriz. Ali Sami Yen'in olduğu yerde neler mevcut biliyorsunuz. Biz de Akatlar'da onun bir benzerini yapacağız. Herhalde bu renkli takımla, Beşiktaş'ın bir farkı yoktur devlet nezdinde. Hatta devletimiz, Beşiktaş'ı daha da çok sever."