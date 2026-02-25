Hyeon-gyu Oh için dev talep: Güney Kore’den bini aşkın istek geldi

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh için Güney Kore’den dev bir talep geldi. Siyah beyazlıların maçları, Güney Kore’de canlı yayınlanmaya başlanırken, ayrıca bini aşkın ekstra bir istek de geldi.
Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, attığı gollerle siyah beyazlı taraftarların kalbini kazandı.
Ayrıca Güney Kore basını da tüm ilgisini İstanbul’a çevirdi.
Sporx’te yer alan habere göre; Beşiktaş’ın maçları Güney Kore’de canlı yayınlanmaya başlanırken, Oh’un adının Korece yazdığı formalar da ilgi odağı oldu.
İlk etapta formalara binin üzerinde bir talep olduğu ve bu sayının artmaya devam edeceği ifade edildi.