Hyeon-gyu Oh için dev talep: Güney Kore’den bini aşkın istek geldi

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh için Güney Kore’den dev bir talep geldi. Siyah beyazlıların maçları, Güney Kore’de canlı yayınlanmaya başlanırken, ayrıca bini aşkın ekstra bir istek de geldi.

1 /4 Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, attığı gollerle siyah beyazlı taraftarların kalbini kazandı.

2 /4 Ayrıca Güney Kore basını da tüm ilgisini İstanbul’a çevirdi.

3 /4 Sporx’te yer alan habere göre; Beşiktaş’ın maçları Güney Kore’de canlı yayınlanmaya başlanırken, Oh’un adının Korece yazdığı formalar da ilgi odağı oldu.