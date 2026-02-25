Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hyeon-gyu Oh için dev talep: Güney Kore’den bini aşkın istek geldi

Hyeon-gyu Oh için dev talep: Güney Kore’den bini aşkın istek geldi

Haber Merkezi
10:0325/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh için Güney Kore’den dev bir talep geldi. Siyah beyazlıların maçları, Güney Kore’de canlı yayınlanmaya başlanırken, ayrıca bini aşkın ekstra bir istek de geldi.

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, attığı gollerle siyah beyazlı taraftarların kalbini kazandı.

Ayrıca Güney Kore basını da tüm ilgisini İstanbul’a çevirdi.

Sporx’te yer alan habere göre; Beşiktaş’ın maçları Güney Kore’de canlı yayınlanmaya başlanırken, Oh’un adının Korece yazdığı formalar da ilgi odağı oldu.

İlk etapta formalara binin üzerinde bir talep olduğu ve bu sayının artmaya devam edeceği ifade edildi.

#hyeon-gyu oh
#beşiktaş
#güney kore
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay Defne konut belirleme kurası çekilişi sonuçları isim listesi