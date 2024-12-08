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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem Turgut Doman'a eleştiri: 'Gerekeni yapacağız'

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem Turgut Doman'a eleştiri: 'Gerekeni yapacağız'

19:158/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor-Galatasaray maçına verdiği kararlarla damga vuran hakem Turgut Doman'ın performansını eleştirirken kendisine operasyon çekildiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçına hakem Turgut Doman'ın skandal kararları damga vurdu.

Maçın ardından Youtube platformunda canlı yayında açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar'ın programına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu telefonla bağlandı.

Turgut Doman'ın performansını eleştiren Hacıosmanoğlu, gerekeni yapacaklarını açıkladı. Hacıosmanoğlu şöyle konuştu;

'Bizim haysiyetimizle oynanmasına müsaade etmeyiz'

"Bana operasyon yapıyorlar. Bizim haysiyetimizle oynanmasına kimseye müsaade etmeyiz hakem de olsa."

'Tasvip etmemiz mümkün değil'

"Böyle bir iğrençlik ben hayatımda görmedim. Milli takımda oynuyor milli gururumuz kardeşimiz yapılan hareketi tasvip etmemiz mümkün değil. Gerekeni yapacağız."



#İbrahim Hacıosmanoğlu
#Galatasaray
#Turgut Doman

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