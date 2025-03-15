Icardi-Wanda arasında büyük gerilim: Çığlık çığlığa bağırdı, araya polis girdi

BASINDA YANKI UYANDIRDI





Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci şu ifadeleri kullandı:

"Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador'a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ve Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi'nin müdahale etmesiyle sonuçlandı."



