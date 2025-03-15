Icardi-Wanda arasında büyük gerilim: Çığlık çığlığa bağırdı, araya polis girdi

Futbolcu Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Kızlarının velayeti konusunda uzlaşmaya varmış olsalar da Icardi çocuklarını okuldan alıp Wanda'nın yaşadığı binaya gidince gerginlik zirveye ulaştı. Icardi ve Wanda Nara'nın kavgasına polis müdahale etti.
Boşanma aşamasında olan Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinde sular durulmuyor.
Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurunca yeni krizin fitilini ateşledi.
Nara'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
- "Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim."
Bu paylaşımın ardından ünlü futbolcu, soluğu kızlarının yanında aldı.
Okul çıkışı kızlarını alan Icardi, yanlarında evcil hayvanların olduğunu görünce Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gitti ve işler bundan sonra çığrından çıktı.
ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI
Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bir anda bağırmaya başladı. Avukatlardan biri, ona "Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık" dedi.
'O BİR DELİ, BOĞUŞMA OLDU'
Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi ararken; avukat, gergin anlarla ilgili olarak “O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında” açıklamasını yaptı.
Wanda Nara'nın o sırada çığlıklar attığı görüldü.
Büyük tartışmalar yaşanırken, küçük kızların da ağladığı görüldü.
BASINDA YANKI UYANDIRDI
Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci şu ifadeleri kullandı:
"Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador'a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ve Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi'nin müdahale etmesiyle sonuçlandı."
ICARDI KENDİNİ KİLİTLEDİ
"Icardi'nin çok kaygılı ve tedirgin olduğu, hatta asansöre kendini kilitlediği ve bunun da Wanda'yı umutsuzluğa sürüklediği bildirildi" diyen gazeteci, şöyle devam etti:
"Üç-dört polis vardı. Mauro en küçük kızıyla birlikte asansörde kilitli kaldı. Wanda Nara diğer tarafta çığlık atıp ağlıyordu. Polis, Mauro'ya, ortaya çıkan durum nedeniyle kızlarla birlikte gidemeyeceğini söyledi.
ICARDİ ORADAN KAÇTI
Çok kötü şeyler oldu, itmeler, kapı çarpmaları oldu, küçük kızlar ağladı. Mauro daha sonra kaçtı."
Öte yandan, Wanda Nara'nın boşanma sürecinde Icardi'den 500 bin dolar tazminat, Milano'da bir daire ve Como Gölü kıyısında bir villa talep ettiği öne sürülmüştü.