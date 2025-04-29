Icardi'den Fenerbahçelilere mesaj: Ali Koç buna çok kızacak

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çok konuşulan bir harekete imza attı. Instagram hesabı üzerinden Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yollayan golcü oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde büyük etkileşim aldı.
Mauro Icardi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor beraberliği sonrasında Yüksek Divan Kurulu toplantısı sırasında Fenerbahçe Parkı'nda toplanarak Ali Koç'u istifaya çağırmıştı.
Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Icardi, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki yıldızın bu göndermeli paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
Mauro Icardi, daha önce de şampiyonluk kutlamalarında Ali Koç'un isminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı formayı giymiş ve Arjantinli futbolcunun bu hareketi çok konuşulmuştu.