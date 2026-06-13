Icardi'nin Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermeme nedeni belli oldu

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin, sarı-kırmızılıların yaptığı teklife henüz geri dönüş yapmama nedeni ortaya çıktı.
Galatasaray'da attığı goller ve kazandırdığı şampiyonluklarla tarihe geçen, koluna kaptanlık bandı takılan Mauro Icardi, halen yönetimin teklifine geri dönüş yapmadı.
Başkan Dursun Özbek’in, 1+1 yıldan sezonluk 5 milyon avro teklif ettiği Icardi'nin kontratına çok önemli iki madde konulacağı ortaya çıktı. Özbek, 32 yaşındaki golcüye sunduğu sözleşmede kariyerinde eksi olarak gördüğü noktalara karşı hamle yaptı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Özbek’in mukaveleye 'Antrenmanlara ve kamplara zamanında gelme, belirtilen tarihte takıma katılma' mecburiyeti getiren madde eklettiği öğrenildi.
Sunulan sözleşmedeki ikinci nokta ise sakatlığı ile alakalı madde oldu. İki sezon önce çapraz bağları kopan Icardi, ülkesinde ameliyat olmuş ve altı ay takımdan uzak kalmıştı. Arjantin'de sık sık magazin sayfalarının konusu olan Icardi hayli tepki çekmişti.
Özbek, Icardi’ye yeni sunduğu sözleşmede "Sakatlık yaşaması hâlinde İstanbul'da ya da Galatasaray Kulübü'nün belirlediği yerde tedavi görme” şartı mevcut. Yıllık ücretten ziyade bu iki maddenin Icardi'yi düşündürdüğü, henüz teklife geri dönüş yapmamasında sözleşme şartlarının etkisinin büyük olduğu ortaya çıktı.
Mauro Icardi, başkan Dursun Özbek'in daha lig bitmeden yaptığı yeni sözleşme teklifini düşünmek için zaman istemişti. Yaklaşık bir aydır herhangi bir adım atmayan Icardi’yi düşündüren asıl konunun sözleşme şartları olduğu ortaya çıktı.