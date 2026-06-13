Icardi'nin Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermeme nedeni belli oldu

Başkan Dursun Özbek’in, 1+1 yıldan sezonluk 5 milyon avro teklif ettiği Icardi'nin kontratına çok önemli iki madde konulacağı ortaya çıktı. Özbek, 32 yaşındaki golcüye sunduğu sözleşmede kariyerinde eksi olarak gördüğü noktalara karşı hamle yaptı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Özbek’in mukaveleye 'Antrenmanlara ve kamplara zamanında gelme, belirtilen tarihte takıma katılma' mecburiyeti getiren madde eklettiği öğrenildi.