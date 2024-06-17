Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunluk kazandı. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri de forvet hattı. Galatasaray'ın gündemine gelen son isim, taraftarları heyecanlandırdı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları...
Süper Lig'de üst üste 2 sezondur şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da başarı istiyor.
Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takım, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'da Carlos Vinicius kiralık kontratının bitmesinin ardından eski takımına geri döndü.
Forvet hattında Icardi dışında oyuncusu kalmayan Galatasaray'ın, Milan'ın golcüsü Luka Jovic'i gündemine aldığı iddia edildi.
TRANSFERDE G.SARAY'A ZORLU RAKİPLER
Sırbistan formasıyla EURO 2024'te mücadele eden Jovic'in peşinde birçok Avrupa devi bulunuyor.
Sırp golcü Milan ile sözleşme uzatma konusunda görüşmeleri sürdürürken, Rusya'dan Zenit, İtalya'dan Lazio yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Jovic, Milan'da geçen sezon 30 maçta 9 gol ve 1 asistle oynadı.
Tecrübeli futbolcu kariyerinde Benfica, Frankfurt, Real Madrid, Fiorentine ve Milan gibi takımların formasını terletti.