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Spor

Icardi'nin yanına dünya yıldızı: Aslan'dan bomba hamle

Umut Yılmaz
09:21 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:50 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunluk kazandı. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri de forvet hattı. Galatasaray'ın gündemine gelen son isim, taraftarları heyecanlandırdı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları...

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Süper Lig'de üst üste 2 sezondur şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da başarı istiyor.

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Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takım, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'da Carlos Vinicius kiralık kontratının bitmesinin ardından eski takımına geri döndü.

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Forvet hattında Icardi dışında oyuncusu kalmayan Galatasaray'ın, Milan'ın golcüsü Luka Jovic'i gündemine aldığı iddia edildi.

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TRANSFERDE G.SARAY'A ZORLU RAKİPLER


Sırbistan formasıyla EURO 2024'te mücadele eden Jovic'in peşinde birçok Avrupa devi bulunuyor.

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Sırp golcü Milan ile sözleşme uzatma konusunda görüşmeleri sürdürürken, Rusya'dan Zenit, İtalya'dan Lazio yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor.

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Jovic, Milan'da geçen sezon 30 maçta 9 gol ve 1 asistle oynadı.

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Tecrübeli futbolcu kariyerinde Benfica, Frankfurt, Real Madrid, Fiorentine ve Milan gibi takımların formasını terletti.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Okan Buruk
#Transfer
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