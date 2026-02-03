Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi hezimet: Süper Lig ekibi o kulüpten 6 gol yedi!

14:523/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında 1. Lig ekibi Iğdır FK evinde Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma Iğdır FK’nın 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Antalyaspor grupta 3’üncü maçında 3’üncü yenilgisini aldı. Iğdır FK ise ilk galibiyetine kavuştu. Iğdır FK - Antalyaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında şok bir sonuç alındı! 1. Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Hesap.com Antalyaspor'u 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti.


Mücadele, Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynandı ve Iğdır FK Süper Lig ekibine karşı adeta fırtına gibi esti.


İlk yarıyı 4-0 önde kapatan Iğdır FK, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve 50. dakikada Özder Özcan'ın golüyle farkı 5'e çıkardı. Maçın son golü ise 85. dakikada Bruno'dan geldi.


Antalyaspor, maçı boyunca etkili olamadı ve gruptaki üçüncü yenilgisini alarak kupaya veda etme noktasına geldi.


Iğdır FK, gruptaki ilk galibiyetini Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Antalyaspor karşısında alarak büyük bir moral kazandı.


Galibiyet golleri ve dakikaları ise şu şekilde:

12' Antoine Conte (Iğdır FK 1-0)

16' Aarón Suárez (Iğdır FK 2-0, asist: W. Tsunami)

24' Antoine Conte (Iğdır FK 3-0, asist: O. K. Güçtekin)

31' Dorin Rotariu (Iğdır FK 4-0, asist: S. Asan)

50' Özder Özcan (Iğdır FK 5-0, asist: S. Asan)

85’ Gianni Bruno


IĞDIR FK - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Iğdır FK - Antalyaspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

