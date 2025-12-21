İlker Yağcıoğlu: ‘Fenerbahçe’nin yıllardır aradığı oyun aklı bulundu’

Fenerbahçe’nin Eyüpspor’u 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin savunma ve hücumdaki kusursuz dengesine vurgu yaptı.
İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Eyüpspor galibiyeti sonrası değerlendirmeler yaptı.
"MÜTHİŞ BİR İVME YAKALADILAR"
"Harika bir 45 dakika. Geçen hafta da aynısını söyledim. Özellikle Konya maçının ilk devresi inanılmazdı Fenerbahçe adına. Brann maçını da sayabilirsiniz hatta. Son 3 maçtır Fenerbahçe’nin oyunu; gol pozisyonları, oyun iştahı, gol yememesi, savunma tarafı… Hepsi birlikte müthiş bir ivme yakaladılar. Tebrik ediyorum. Özellikle ilk 45 dakika için. Şut bile çektirmediler ya. İlk 45 dakikada Eyüpspor takımının şut denemesi bile olmadı. Tek kale oynanan bir oyun ve Fenerbahçe takımının son derece klas golleri, kaçanlar vs."
"FRED VE LEVENT MERCAN..."
"Fred takıma geldikten sonra müthiş bir katkı sağlıyor. Orta alanda onun dinamizmi, hücum katkısı, kaptığı toplar…
Levent Mercan bence müthiş bir maç çıkardı, onu da tebrik ediyorum. Zaman zaman kendisi hakkında tereddütlerim var, hepinizin de bildiği üzere. Ama bugün tam bir büyük takım beki gibi oynadı. Savunmada sağlamdı, hücuma müthiş destek verdi. Zaten her iki bekin de hücuma bu kadar iyi destek vermesi çok olumlu."
"RÜZGARI ARKASINA ALDI"
"Talisca rüzgârı arkasına aldı, her maç bir şey yapıyor, her maç skor katkısı var. Maç içinde asisti var. Büyük oynuyor"
"ASENSİO GERÇEĞİ VAR"
"Asensio gerçeği var. 8 gol, 5 asisti var toplamda. Orta saha oyuncusu olarak daha şimdiden iki haneye ulaştı. Büyük ihtimalle 30’un üzerine çıkacak gibi de duruyor. Fenerbahçe’nin yıllardır aradığı oyun aklı Asensio olmuş gibi duruyor."
"23 MAÇTA TEK YENİLGİ"
"17 maç, 6 da Avrupa Ligi, tek mağlubiyet var: Dinamo Zagreb maçı. 23 tane maç oynamışlar ve bu bence son derece değerli. 48 gol atıp 19 gol yemişler. Zagreb, Tedesco’nun Avrupa’daki ilk maçıydı. Tanışma maçıydı diyelim, onun da mazereti, pardonu var. Semedo ile Asensio’yu ikili göbekte görmüştük o maçta."
"BÖYLE BİR ARA İSTEMEZ"
"Ondan sonraki periyotta arada sadece 2 maçta bir tereddüt oldu: Başakşehir ve Galatasaray maçı. Derbiyi de kazansa devreyi lider kapatacaktı. Araya girmeyi kesinlikle Tedesco istemiyordur böyle bir periyotta. Fenerbahçe her anlamda çok iyi gidiyordu.
3 günde bir maç oynamaya alışmış, iyi giden bir takımın hocası böyle bir ara istemez."