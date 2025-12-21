İlker Yağcıoğlu: ‘Fenerbahçe’nin yıllardır aradığı oyun aklı bulundu’

"BÖYLE BİR ARA İSTEMEZ"

"Ondan sonraki periyotta arada sadece 2 maçta bir tereddüt oldu: Başakşehir ve Galatasaray maçı. Derbiyi de kazansa devreyi lider kapatacaktı. Araya girmeyi kesinlikle Tedesco istemiyordur böyle bir periyotta. Fenerbahçe her anlamda çok iyi gidiyordu.

3 günde bir maç oynamaya alışmış, iyi giden bir takımın hocası böyle bir ara istemez."



