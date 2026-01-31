Immobile'den sürpriz transfer! Kariyerinde bir ilki yaşayacak

Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile, sürpriz bir transfere hazırlanıyor. Bologna'dan ayrılması beklenen İtalyan futbolcunun yeni adresi dikkat çekti.
Sezon başında Beşiktaş'la sözleşmesini feshederek Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.
Immobile, sezonun ikinci yarısında Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'de forma giyecek. Oyuncu böylece ilk kez Fransa'da top koşturmuş olacak.
Fabrizio Romano'nun haberine göre kulüpler arasında anlaşma sağlanırken İtalyan golcünün de sözleşme teklifini kabul ettiği belirtildi.
Tecrübeli golcü sağlık kontrollerinin ardından Paris FC ile sözleşme imzalayacak. Bu sezon Bologna'da 9 maçta süre alan Immobile gol veya asist kaydedemedi.
Immobile kariyerinde daha önce Lazio , Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Genoa, Pescara ve Grosseto formalarını da giymişti.