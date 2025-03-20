İmparator Fatih Terim’den Suudi Arabistan’a altın damga: Ödülü açıkladılar!

Ayın teknik direktörü seçilmesiyle ilgili açıklama yapan Fatih Terim, "Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir." demişti.



