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İnanılmaz istatistik! 60 şut attık, dünyaları kaçırdık ama...

İnanılmaz istatistik! 60 şut attık, dünyaları kaçırdık ama...

08:2920/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda büyük umutlarla yola çıkan A Milli Futbol Takımımız, Amerika kıtasında kelimenin tam anlamıyla tarihi bir kabus yaşadı. D Grubu'ndaki ilk iki maçında oyun olarak rakiplerini adeta sahadan silen, topu kimseye göstermeyen Bizim Çocuklar, gol yollarındaki kaçan fırsatların kurbanı oldu. Üst üste gelen Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından, iki maçta tek bir gol bile atamayan Ay-Yıldızlılar, son maçlar öncesinde turnuvaya erken veda ederek milyonları yasa boğdu. İki maçın istatistiği ise dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında gol atamadı ve turnuvaya erken veda etti.

Avustralya maçında toplam 28 şut atan ve 7 isabet bulan Milli Takım, 2-0 ile sahadan yenik ayrıldı.

Paraguay maçında 32 şut atan Milliler, 5 isabet buldu ve yine gol atamadan 1-0 mağlup oldu.


TOPLA HEP BİZ OYNADIK, OLMADI



Milliler, Avustralya maçında yüzde 63, Paraguay maçında ise yüzde 79 topla oynamasına karşın sahadan mağlup ayrıldı.


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