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İngilizler Beşiktaş derbisinde Barış Alper Yılmaz'ı izleyecek

İngilizler Beşiktaş derbisinde Barış Alper Yılmaz'ı izleyecek

14:1917/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
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Galatasaray'da yükselen bir grafiğe sahip olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Başarılı futbolcu, milli ara sonrası Beşiktaş ile oynanacak derbi müsabakasında İngilizlerin takibinde olacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz'dan bir türlü vazgeçmiyor. Daha önce scout'ları ile milli yıldızı takip eden İngiliz ekibinin, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbiye beklediği öğrenildi.

Nottingham'ın Barış Alper'in son haftalarda formunu yükselttiği için milli yıldızı bir kez daha yakından izlemek ve son durumu hakkında bilgi almak istediği öğrenildi.

Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarındaki görüntüsü ile taraftarların gözüne girmeyi başaran Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 2 asist üretmişti.

Süper Lig'de Ocak ayından sonra ilk kez skor katkısı yapan milli oyuncunun performansını artırması İngilizlerin de dikkatinden kaçmadı. 2021 yılından beri Galatasaray'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Takvim'in haberine göre; sarı kırmızılılar, devre arasında Nottingham Forest'ın yaptığı transfer teklifini geri çevirmişti. Galatasaray, sezon sonuna kadar Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelen teklifleri geri çevirdiği de biliniyor. Yönetimin bu transferden beklentisi ise en az 25 milyon Euro. İngilizlerin yapacağı teklif merak ediliyor.

#Galatasaray
#Beşiktaş
#Barış Alper Yılmaz

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