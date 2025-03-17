İngilizler Beşiktaş derbisinde Barış Alper Yılmaz'ı izleyecek

Takvim'in haberine göre; sarı kırmızılılar, devre arasında Nottingham Forest'ın yaptığı transfer teklifini geri çevirmişti. Galatasaray, sezon sonuna kadar Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelen teklifleri geri çevirdiği de biliniyor. Yönetimin bu transferden beklentisi ise en az 25 milyon Euro. İngilizlerin yapacağı teklif merak ediliyor.