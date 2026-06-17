İngiltere - Hırvatistan CANLI TRT 1 İZLE || İngiltere - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT frekans bilgileri

Turnuvanın şampiyonluk adaylarından İngiltere, dünya kupalarının gedikli ve tecrübeli ekolü Hırvatistan ile kozlarını paylaşıyor. ABD'nin San Francisco kentindeki dev AT&T Stadyumu'nda oynanacak bu randevu gece tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, İngiltere - Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir? İşte TRT 1 canlı izleme ekranı, güncel frekans bilgileri ve takımlardan son dakika haberleri...

1 /7 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, L Grubu'nun en dikkat çeken mücadelelerinden birinde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Luka Modric'li Hırvatistan karşısında turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.



2 /7 İngiltere - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere - Hırvatistan 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.



3 /7 Teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Harry Kane ve Jude Bellingham gibi yıldızlarıyla kupanın güçlü adayları arasında yer alırken, Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan ise tecrübeli kadrosuyla sürpriz peşinde olacak.



4 /7 Özellikle 2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi eleyen Hırvatistan'ın, bir kez daha güçlü rakibi karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.



5 /7 TRT FREKANS BİLGİLERİ Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler için TRT 1'in Türksat 4A frekans bilgileri ise şöyle:

Uydu: Türksat 4A Frekans: 11794 Polarizasyon: Dikey (V) Sembol Oranı: 30000 FEC: 3/4



6 /7 Dünya Kupası'nda grup aşamasının kaderini etkileyebilecek karşılaşmalardan biri olarak gösterilen İngiltere - Hırvatistan mücadelesi, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Gözler, Harry Kane ile Luka Modric başta olmak üzere iki takımın yıldız isimlerinde olacak.

