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İngiltere - Hırvatistan CANLI TRT 1 İZLE || İngiltere - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT frekans bilgileri

İngiltere - Hırvatistan CANLI TRT 1 İZLE || İngiltere - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT frekans bilgileri

21:0017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Turnuvanın şampiyonluk adaylarından İngiltere, dünya kupalarının gedikli ve tecrübeli ekolü Hırvatistan ile kozlarını paylaşıyor. ABD'nin San Francisco kentindeki dev AT&T Stadyumu'nda oynanacak bu randevu gece tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, İngiltere - Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir? İşte TRT 1 canlı izleme ekranı, güncel frekans bilgileri ve takımlardan son dakika haberleri...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, L Grubu'nun en dikkat çeken mücadelelerinden birinde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Luka Modric'li Hırvatistan karşısında turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.


İngiltere - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere - Hırvatistan 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. 


Teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Harry Kane ve Jude Bellingham gibi yıldızlarıyla kupanın güçlü adayları arasında yer alırken, Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan ise tecrübeli kadrosuyla sürpriz peşinde olacak. 


Özellikle 2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi eleyen Hırvatistan'ın, bir kez daha güçlü rakibi karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. 


TRT FREKANS BİLGİLERİ

Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler için TRT 1'in Türksat 4A frekans bilgileri ise şöyle:


Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4


Dünya Kupası'nda grup aşamasının kaderini etkileyebilecek karşılaşmalardan biri olarak gösterilen İngiltere - Hırvatistan mücadelesi, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Gözler, Harry Kane ile Luka Modric başta olmak üzere iki takımın yıldız isimlerinde olacak.


İNGİLTERE - HIRVATİSTAN CANLI İZLE

İngiltere - Hırvatistan maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

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