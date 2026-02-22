Yeni Şafak
İngiltere'de tarihi gece! Rekorun kırıldığı maçta Ferdi Kadıoğlu fırtınası: O pozisyon gündem oldu

22/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
İngiltere Premier Lig'de Brighton'ın Brentford'u yıktığı maçta milli futbolcumuz, çektiği müthiş şutla golün hazırlayıcısı oldu. Premier Lig resmi hesabı, direkten dönen ve golle sonuçlanan o pozisyon için, "Ferdi Kadıoğlu'nun inanılmaz çabası ödülü hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de sezonun 27. hafta mücadelesinde Brentford ile Brighton karşı karşıya geldi. Brighton maçı Diego Gomez ve Danny Welbeck'in ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazanıp ligde 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Brighton'da maça ilk 11'de başlayan James Milner, Premier Lig tarihine geçti. 40 yaşındaki futbolcu, Premier Lig kariyerinde 654. maça çıkarak bu alanda rekoru kırdı ve lig tarihinde en fazla forma giyen isim oldu. Milner'dan önce rekor, 653 maçla Gareth Barry'e aitti.

Brentford deplasmanında Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yer aldı. Ferdi, maçın ilk yarısında gole yaklaşırken ceza sahası dışından çektiği şut direğe takıldı. Pozisyonun devamında Brighton'da Diego Gomez ağları havalandırıp konuk takımı öne geçirdi.

Premier Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşımda pozisyonla ilgili, "Ferdi Kadıoğlu asist yapamamış olabilir, ancak Diego Gomez'in golüne yol açan o inanılmaz çabası ödülü hak ediyor!" ifadeleri yer aldı.


Bu sezon Brighton'da Ferdi Kadıoğlu 31 maçta sahaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu henüz bu maçlarda gol veya asist kaydedemedi.

