ABD MLS’de 34. haftada Inter Miami evinde New England Revolution’ı konuk etti. Miami 2-0 geriye düştüğü maçta Messi ve Suarez ikilisinin attığı gollerle 6-2’lik skorla galip geldi. Inter Miami puanını 74’e yükselterek liderliğini korudu. Inter Miami - New England Revolution maç özeti ve maç golleri haberimizde.

1 /7 Messi’li, Suarez’li Inter Miami MLS’de evinde New England Revolution ile karşılaştı.

2 /7 Ev sahibi Miami 2-0 geriye düştü.



3 /7 Luis Suarez sahneye çıkarak 2 gol kaydetti ve Inter Miami 2-2’lik skoru yakaladı.



4 /7 Dakika 58’de Benjamin Cremaschi takımına üstünlüğü getiren golü kaydetti. Messi bu golde attığı nefis pasla Barcelona günlerini hatırlattı.



5 /7 Lionel Messi 78, 81 ve 89. dakikalarda kaydettiği üç golle Inter Miami’ye galibiyeti getirdi ve maç 6-2’lik skorla sonuçlandı.

6 /7 Inter Miami bu sonuçla puanını 74’e yükseltti ve 1. sıradaki yerini korudu.

