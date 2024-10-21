ABD MLS’de 34. haftada Inter Miami evinde New England Revolution’ı konuk etti. Miami 2-0 geriye düştüğü maçta Messi ve Suarez ikilisinin attığı gollerle 6-2’lik skorla galip geldi. Inter Miami puanını 74’e yükselterek liderliğini korudu. Inter Miami - New England Revolution maç özeti ve maç golleri haberimizde.
Messi’li, Suarez’li Inter Miami MLS’de evinde New England Revolution ile karşılaştı.
Ev sahibi Miami 2-0 geriye düştü.
Luis Suarez sahneye çıkarak 2 gol kaydetti ve Inter Miami 2-2’lik skoru yakaladı.
Dakika 58’de Benjamin Cremaschi takımına üstünlüğü getiren golü kaydetti. Messi bu golde attığı nefis pasla Barcelona günlerini hatırlattı.
Lionel Messi 78, 81 ve 89. dakikalarda kaydettiği üç golle Inter Miami’ye galibiyeti getirdi ve maç 6-2’lik skorla sonuçlandı.
Inter Miami bu sonuçla puanını 74’e yükseltti ve 1. sıradaki yerini korudu.
INTER MİAMİ - NEW ENGLAND REVOLUTİON MAÇ ÖZETİ
Inter Miami - New England Revolution maç özetini izlemek için TIKLAYIN.