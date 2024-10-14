İrfan Can Kahveci’ye İspanya'dan iki kulüp talip: Devre arası yolcu!

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonun başarılı isimlerinden İrfan Can Kahveci, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde forma şansı bulamıyor. 29 yaşındaki milli oyuncuya İspanya'dan iki dev kulüp talip oldu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan istediği şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, yol ayrımında...
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'yle henüz sözleşme yenilemeyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransız ekipleri Marsilya ile Rennes'in ardından şimdi de İspanyolların radarına girdi.
Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan 'Estadio Deportivo', Villarreal ile Real Betis'in İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldığını duyurdu.
Haberde şu ifadeler yer aldı: "Yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde tüm takımların listeleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Fenerbahçe'nin Türk oyuncusu 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci de İspanya'da takımları baştan çıkaran bir oyuncu.
Türk orta sahayla ilgilenen iki takım var; Villarreal ve Real Betis." İspanyollar, iki kulübün de Fenerbahçe'ye devre arası transfer döneminde teklif yapacağını da ileri sürdü.