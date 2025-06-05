UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya evinde Fransa’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TV 8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. İki takım son olarak EURO 2024 yarı finalinde karşı karşıya gelmiş. İspanya karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. İspanya - Fransa maçının ilk 11’leri belli oldu mu, eksik var mı? İşte İspanya - Fransa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /6 UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile Fransa yarı finalde kozlarını paylaşacak.

2 /6 Stuttgart şehrinde bulunan MHP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı karşılaşma TV 8'den naklen yayınlanacak.



3 /6 Mücadelede gülen taraf, finalde Portekiz'in rakibi olacak. İki takım son olarak EURO 2024 yarı finalinde karşı karşıya gelmiş. İspanya karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.



4 /6 Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması ise 8 Haziran'da TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.





5 /6 Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz, Fransa ve İspanya şampiyon olmuştu.



