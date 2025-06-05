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İspanya - Fransa Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

İspanya - Fransa Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

15:025/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya evinde Fransa’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TV 8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. İki takım son olarak EURO 2024 yarı finalinde karşı karşıya gelmiş. İspanya karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. İspanya - Fransa maçının ilk 11’leri belli oldu mu, eksik var mı? İşte İspanya - Fransa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile Fransa yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Stuttgart şehrinde bulunan MHP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı karşılaşma TV 8'den naklen yayınlanacak.


Mücadelede gülen taraf, finalde Portekiz'in rakibi olacak. İki takım son olarak EURO 2024 yarı finalinde karşı karşıya gelmiş. İspanya karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.


Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması ise 8 Haziran'da TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.



Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz, Fransa ve İspanya şampiyon olmuştu.



İSPANYA - FRANSA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

İSPANYA

Simon, Mingueza, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Pedri, Ruiz, Olmo, Yamal, Williams, Morata


FRANSA

Maignan, Gusto, Konate, Lucas Hernandez, Digne, Kone, Tchouameni, Rabiot, Olise, Kolo Muani, Mbappe

#İspanya
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