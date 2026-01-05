İspanyollar Arda Güler'in asistini konuşuyor! "Bunu başardı"

Sport’taki değerlendirmede Arda Güler için şu yorum yapıldı, “Betis'in maçın son bölümünü kontrol etmesini engellemeye çalıştı. Ve bunu başardı. Oyuna girdi ve Gonzalo'ya dördüncü golün asistini yaptı. Bu gol galibiyeti perçinledi.”