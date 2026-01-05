Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İspanyollar Arda Güler'in asistini konuşuyor! "Bunu başardı"

İspanyollar Arda Güler'in asistini konuşuyor! "Bunu başardı"

10:545/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

İspanya basını, Real Madrid'in Real Betis'i 5-1 yendiği maçta asist yapan milli futbolcu Arda Güler'in performansını manşetlere taşıdı.

La Liga’nın 18. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Real Betis’i 5 golle mağlup etti. Real Madrid’de Arda Güler, maça yedekler arasında başlarken oyuna sonradan dahil olup karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri Gonzalo Garcia (3), Raul Asencio ve Fran Garcia kaydetti. Gonzalo’nun son golünde asisti Arda Güler yaptı. 77’de oyuna giren Arda, 82’de Gonzalo'ya gol pasını verdi.

NTV Spor'un haberine göre maçın ardından Marca’da yer alan değerlendirmede Arda Güler için, “77. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna girdi. Rakip savunmayı geçip ceza sahasına girdi ve Gonzalo'yu bulup maçı bitiren golün pasını verdi. Türk oyuncudan bir asist daha.” ifadeleri yer aldı.


AS’taki değerlendirmede şu ifadelere yer verildi, “Gonzalo'ya asist yapmak için zamanı vardı ve genç oyuncunun hat-trick'ini tamamlamasına olanak sağladı.”


Bir diğer İspanyol gazetesi Mundo Deportivo Arda Güler için, “İkinci yarıda oyuna girerek maçı sakinleştirdi ve Gonzalo'ya asisti yapıp skoru 4-1’e getirdi.” ifadelerini kullandı.

Sport’taki değerlendirmede Arda Güler için şu yorum yapıldı, “Betis'in maçın son bölümünü kontrol etmesini engellemeye çalıştı. Ve bunu başardı. Oyuna girdi ve Gonzalo'ya dördüncü golün asistini yaptı. Bu gol galibiyeti perçinledi.”

#Real Madrid
#Arda Güler
#İspanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak ve peşinatlar ne zaman yatırılacak?