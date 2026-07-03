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Murat Yakın’ın öğrencileri Dünya Kupası'nda üst üste 4. kez son 16 turunda

Murat Yakın’ın öğrencileri Dünya Kupası'nda üst üste 4. kez son 16 turunda

08:363/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla sürerken, turnuvanın en disiplinli takımlarından biri olan İsviçre, Kuzey Afrika ekibi Cezayir karşısında hata yapmadı. Türk asıllı teknik adam Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, her iki yarının hemen başında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. İsviçre - Cezayir maç özeti haberimizde.

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında İsviçre, Cezayir'i 2-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi.


İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Breel Embolo, 46. dakikada ise Dan Ndoye kaydetti.


İsviçre, son 16 turunda Kolombiya-Gana maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek. 


Murat Yakın'ın öğrencileri, bu sonuçla birlikte üst üste 4. kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.


İSVİÇRE - CEZAYİR MAÇ ÖZETİ

İsviçre - Cezayir maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#İsviçre
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